МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" приняла решение возобновить с 8 октября полеты на Сейшелы. Об этом заявили в пресс-службе перевозчика. "Аэрофлот" введет тариф для пенсионеров на внутренние перелеты с 17 августа

"Аэрофлот" открыл продажу билетов на регулярные рейсы в Маэ (Сейшельские острова). Полеты будут выполняться с 8 октября 2022 года дважды в неделю — по понедельникам и субботам", — гсказано в релизе.

Согласно данным с официального сайта "Аэрофлота", полеты будут выполняться из Москвы на Airbus A330-300. Стоимость билетов Москва-Маэ на 8 октября начинается от 46 тысяч рублей, подчеркивается в системе бронирования перевозчика.

Отмечается, что с 31 октября рейсы будут осуществляться еженедельно в понедельник и пятницу.