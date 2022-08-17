АНКАРА, 17 авг — ПРАЙМ. Механическая поломка произошла на сухогрузе SUN UNICORN, которое следует в Россию по Черному морю, на место инцидента направлен буксир, сообщила служба береговой охраны Турции. СМИ: сухогруз Razoni с украинским зерном прибыл в сирийский порт Тартус

"Наш буксир KURTARMA-7 был немедленно отправлен на место происшествия за 99-метровым грузовым судном SUN UNICORN, на котором произошла механическая поломка на выходе в Черное море из Босфорского пролива при следовании из порта Амбарлы в Россию", — говорится в сообщении службы.