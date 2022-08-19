МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Министерство транспорта России отметило снижение тарифов на авиабилеты в стране и повышение спроса на авиаперевозки; российские авиакомпании за январь-июль перевезли более 51 миллиона пассажиров — почти 90% от аналогичного периода 2021 года. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. Авиакомпания Emirates увеличит число рейсов из "Домодедово" с сентября

"Субсидирование отечественных авиакомпаний для возмещения операционных расходов на перевозки по внутренним линиям дало ощутимый положительный результат. В частности, отмечено снижение тарифов на авиабилеты и повышение спроса на перевозки", — сказано в сообщении министерства.

Как отметило ведомство, выплаты субсидий начались в середине июля. Они будут осуществляться ежемесячно в зависимости от фактической перевозки пассажиров. Минтранс напомнил, что российским авиакомпаниям выделили субсидии из федерального бюджета в размере 100 миллиардов рублей для возмещения операционных расходов на перевозки по внутренним воздушными линиям, а также для возмещения расходов на аренду и лизинг воздушных судов и авиадвигателей, их страхование, техобслуживание и ремонт.

Росавиация, основываясь на данных ФАС России, подчеркнула позитивное влияние этой меры поддержки на снижение стоимости билетов. Так, средняя стоимость билета экономкласса на перелет по России в конце августа составляла: при продаже в начале мая, когда еще не были утверждены правила субсидирования – 8470 рублей; при продажах в середине июня, когда завершился отбор получателей субсидий – 7420 рублей; при продажах в начале августа, учитывая "высокий" сезон и динамическое ценообразование, тариф незначительно вырос до 7770 рублей. Также "на внутренних рейсах российских авиакомпаний значительно увеличилась загрузка кресел, что можно расценивать как увеличение спроса на авиатранспортные услуги. Например, на внутренних маршрутах в июле было занято в среднем 91,5% мест".

Минтранс добавил, что, несмотря на санкции и сокращение объема международных перевозок, общий спрос на авиаперевозки восстанавливается. По предварительным данным, за январь-июль 2022 года российские авиакомпании перевезли более 51 миллионов пассажиров по внутренним и международным маршрутам, что составило почти 90% от аналогичного периода прошлого года.