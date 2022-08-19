МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Погрузка на сети "Российских железных дорог" постепенно стабилизируется: внутрироссийские перевозки с начала августа выросли на 1%, заявили в железнодорожном холдинге. РЖД начали выплаты по еврооблигациям в рублях через НРД

Согласно ранее опубликованным данным компании, погрузка на сети РЖД показывала отрицательную динамику с марта текущего года.

"Ситуация с погрузкой на сети РЖД постепенно стабилизируется. Внутрироссийские перевозки с начала августа выросли на 1%. Увеличивается погрузка чёрных металлов (+9,9%), удобрений (16%), зерна (+13,1%), строительных грузов (+9,5%)", — говорится в Telegram-канале компании со ссылкой на брифинг замглавы РЖД Алексея Шило с грузоотправителями.

При этом погрузка в восточном направлении с начала месяца выросла на 3,5%, в т.ч. уголь (+5,8%), нефтяные (+0,3%), контейнеры (+22,5%), руда (+15,6%), зерно (+20%), бумага (+10,1%).

"Трафик здесь уплотняется. Количество тяжеловесных поездов массой 7100 тонн за 7 месяцев 2022 года выросло на 65%, до 9 тысяч составов. В режиме виртуальной сцепки, с минимальным интервалом, провели 6500 поездов — вчетверо больше, чем в прошлом году. Всё это позволило дополнительно перевезти 2 млн тонн грузов", — рассказали в РЖД.