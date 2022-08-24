МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с ноября возобновит полеты из московского аэропорта "Шереметьево", часть рейсов продолжит выполнять из "Внуково", сообщает пресс-служба компании. Аэропорт Стамбула вошел в десятку самых загруженных в мире

Ранее в "Победе" заявили, что компания обсуждает переход из "Внуково" в "Шереметьево". В мае 2021 года лоукостер запустил рейсы также из "Шереметьево". С 8 апреля лоукостер временно перевел программу полетов из "Шереметьево" во "Внуково".

"Лоукостер "Победа" с ноября 2022 года приступит к выполнению производственной программы из аэропорта "Шереметьево". В ближайшем зимнем сезоне рейсы будут обслуживаться в терминале В", — сказано в релизе. Добавляется, что продажа билетов на рейсы зимнего расписания откроется в ближайшее время.

В момент старта продаж на официальном сайте компании будет предложено более 20 тысяч билетов по минимальным тарифам. Часть рейсов в рамках зимнего расписания 2022-2023 годов будет выполняться из "Внуково". Кроме того, почти половину полетной программы составят межрегиональные рейсы, выполняемые напрямую без посадки в Москве.

По словам гендиректора лоукостера Дмитрия Тыщука, осуществление программы полетов "Победы" из "Шереметьево" позволит путем консолидации ресурсов добиться лучшей синергии и большей производственной эффективности для группы "Аэрофлот".

Из "Шереметьево" "Победа" будет летать в Киров, Чебоксары, Казань, Владикавказ, Екатеринбург, Нижнекамск, Пермь, Иркутск, Новосибирск, Омск, Уфу, Челябинск, Красноярск, Томск, Барнаул, Астрахань, Махачкалу, Нальчик, Ставрополь, Назрань, Сочи, Калининград, Мурманск, Волгоград, Минеральные Воды. Из "Внуково" – в Ульяновск, Пермь, Петрозаводск, Саратов, Сургут, Тюмень, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Махачкалу, Волгоград, Новосибирск и Уфу. В рамках межрегиональной сети полетов будут выполняться рейсы из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, Пермь, Уфу, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Калининград, Казань, Минеральные Воды, Владикавказ, Киров, Чебоксары, Нижнекамск, Астрахань, Саратов, Ставрополь, Ульяновск, Тюмень, Махачкалу, Сочи. Из Сочи – в Казань, Пермь, Уфу, Новосибирск, Челябинск, Киров, Саратов, Екатеринбург. Кроме того, "Победа" будет летать в Минск из Санкт-Петербурга и в Сургут из Махачкалы.