МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. В Херсонскую область зашла крупная российская строительная компания, начался ремонт трассы Херсон-Мелитополь, заявил врио главы администрации региона Сергей Елисеев. В Херсонской области анонсировали начало работы карт российских банков

"Мы приступили к ремонту и реконструкции трассы Херсон-Мелитополь. Зашла крупная российская компания, которая имеет большой опыт работ в плане строительства федеральных трас, мостов. У нас есть проекты реконструкции девяти мостов на территории Херсонской области. Федеральные средства выделяются, в бюджете области тоже предусмотрены средства на реконструкцию межрайонных дорог", — заявил Елисеев в эфире телеканала "Россия 24", добавив, что ремонтные работы на дорогах ранее не проводились.

По его словам, херсонские власти пытаются исправить ситуацию. "Не все получается, в том числе и потому, что вопросы безопасности ограничивают в работе дорожных ремонтных бригад", отметил Елисеев.