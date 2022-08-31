МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Возможность рассчитывать стоимость ремонта с учетом цен аналогов оригинальных запчастей позволит сдержать рост цены ОСАГО, сказал РИА Новости исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. ЦБ установил взаимодействие между потерпевшими в ДТП и страховщиками ОСАГО

Ранее в среду Банк России сообщил, что цены аналогов запчастей автомобилей с 11 сентября будут учитываться в справочниках для расчета стоимости ремонта по ОСАГО.

"Поддержанное Банком России предложение рассчитывать выплату по ОСАГО с учетом цен аналогов оригинальных запчастей позволит сдержать рост стоимости полисов обязательной "автогражданки". Часть автопроизводителей на сегодняшний день ушла с российского рынка, что сделало оригинальные детали для произведенных ими автомобилей или вообще недоступными в России, или неоправданно дорогими", — замечает Уфимцев.

По его словам, новая норма Единой методики, введенная Банком России, явно указывает на то, как определять среднюю цену запчасти в отсутствие на рынке "оригинала" — только по ценам на аналоги. Это позволит рассчитывать стоимость ремонта именно по тем ценам на запчасти, которые фактически есть на рынке, и если по какой-то позиции есть только "неоригинал", то учитываются только его цены.

"В этих условиях ремонт автомобиля в рамках ОСАГО обеспечивается качественными запчастями, которые фактически есть на рынке, их можно взять по адекватной цене и выполнить ремонт. Такая стабилизация защитит рынок от необоснованного роста цен на запасные части и позволит сдержать рост стоимости полисов ОСАГО", — пояснил исполнительный директор РСА.

"При формировании средней цены в справочниках средней стоимости запчастей сейчас учитываются цены как на оригинальные, так и на неоригинальные запчасти. При этом ситуация с ценами на запчасти автопроизводителей из недружественных стран существенно и необоснованно взвинтила средние цены в справочниках. А если оригинальных запчастей нет на рынке, и продавцам "неоригинала" не на что ориентироваться, то цены на аналоги показывают очень высокую волатильность", — также сказал Уфимцев.

Он отметил, что между тем, существует большой рынок неоригинальных запчастей, которые по качеству ни в чем не уступают оригинальным: они производятся на тех же заводах, на том же оборудовании, теми же людьми, с теми же стандартами качества.