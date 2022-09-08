МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует к 2024 году перейти на российское программное обеспечение более чем на 80%, а к 2027 году — на 100%, сообщил журналистам на ВЭФ гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский. "Аэрофлот" в ноябре перейдет на российскую систему бронирования авиабилетов

Ранее в четверг он заявил, что с 1 ноября компания перейдет на отечественную систему бронирования авиабилетов.

"Сейчас в компании происходит много изменений и в части цифровой трансформации. Согласно скорректированной стратегии, к 2024 году у нас должно быть более чем 80% российского программного обеспечения, к 2027 – все 100%. Это и коммерческие системы (в том числе по бронированию билетов), и производственные. Задача – чтобы это было по качеству не хуже (иностранных аналогов – ред.)", — сказал Александровский.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.