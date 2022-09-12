МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Москву стало ежедневным, сообщает в понедельник пресс-служба автовокзала столицы Узбекистана. Путин отметил динамичное развитие отношений России и Узбекистана

После двухлетней паузы из-за пандемии коронавируса регулярное автобусное сообщение из Ташкента с городами РФ — Москвой, Казанью, Санкт-Петербургом, Новосибирском и Омском — было восстановлено с 18 июля, а через месяц – с Нижним Новгородом.

"С автовокзала "Ташкент" автобусы между Ташкентом и Москвой стали отправляться каждый день", — говорится в сообщении в Telegram-канале автовокзала.

По данным пресс-службы, рейсы будут отправляться в 12.00 (10.00 мск). Стоимость билета по данному маршруту из Узбекистана составляет 1,205 миллиона сумов (около $110), время в пути – 2 дня 16 часов.

Ранее минтранс Узбекистана сообщал, что планируется поэтапно восстановить регулярное автобусное сообщение с еще двумя городами РФ – Пермью и Уфой, а также открыть новое – в Краснодар.