Автобусы из Ташкента в Москву стали ходить в ежедневном режиме
Автобусы из Ташкента в Москву стали ходить в ежедневном режиме
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Москву стало ежедневным, сообщает в понедельник пресс-служба автовокзала столицы Узбекистана.
После двухлетней паузы из-за пандемии коронавируса регулярное автобусное сообщение из Ташкента с городами РФ — Москвой, Казанью, Санкт-Петербургом, Новосибирском и Омском — было восстановлено с 18 июля, а через месяц – с Нижним Новгородом.
"С автовокзала "Ташкент" автобусы между Ташкентом и Москвой стали отправляться каждый день", — говорится в сообщении в Telegram-канале автовокзала.
По данным пресс-службы, рейсы будут отправляться в 12.00 (10.00 мск). Стоимость билета по данному маршруту из Узбекистана составляет 1,205 миллиона сумов (около $110), время в пути – 2 дня 16 часов.
Ранее минтранс Узбекистана сообщал, что планируется поэтапно восстановить регулярное автобусное сообщение с еще двумя городами РФ – Пермью и Уфой, а также открыть новое – в Краснодар.