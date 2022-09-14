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2022
https://1prime.ru/transport/20220914/838106243.html
Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов до 22 сентября
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Режим временного ограничения полетов в 11 российских южных и центральных аэропортов продлен до 22 сентября, сообщили в Росавиации. "Режим ограничений на выполнение полетов в 11... ПРАЙМ, 14.09.2022
транспорт, бизнес, новости, росавиация, аэропорт, ограничение полетов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Режим временного ограничения полетов в 11 российских южных и центральных аэропортов продлен до 22 сентября, сообщили в Росавиации.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 22 сентября 2022 года", — сказано в пресс-релизе.
В ведомстве уточнили, что речь идет об аэропортах Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.