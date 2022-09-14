МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Режим временного ограничения полетов в 11 российских южных и центральных аэропортов продлен до 22 сентября, сообщили в Росавиации. "Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы в Дубай

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 22 сентября 2022 года", — сказано в пресс-релизе.

В ведомстве уточнили, что речь идет об аэропортах Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.