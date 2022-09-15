ПАРИЖ, 15 сен — ПРАЙМ. Около тысячи рейсов будут отменены во Франции в пятницу из-за забастовки авиадиспетчеров, сообщает агентство AFP в четверг со ссылкой на источник в Генеральном управлении гражданской авиации Франции (DGAC). Польские госучреждения обяжут снизить электропотребление с 1 октября

"Около 1 000 рейсов будут аннулированы. Речь идет о движении воздушных судов на прилет и на вылет с территории Франции", — сообщил источник агентства.

Во вторник Генеральное управление гражданской авиации Франции потребовало у авиаперевозчиков отменить половину рейсов 16 сентября в связи с забастовкой авиадиспетчеров, отмечая высокую вероятность отмены и задержки рейсов.

В среду французская авиакомпания Air France объявила, что отменит более половины коротких и средних рейсов в пятницу из-за протестов.

Забастовку организует Национальный профсоюз авиадиспетчеров (SNCTA), который является ведущим объединением сотрудников отрасли.

Как сообщило DGAC в своем аккаунте в Twitter, забастовка начнется в 6 утра в пятницу 16 сентября и продлится 24 часа.