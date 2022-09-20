МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной части России продлены до 28 сентября, сообщает Росавиация. СМИ узнали о намерении властей повысить налоги для экспортеров сырья

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 28 сентября 2022 года", — говорится в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.