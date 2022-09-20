2022-09-20T09:01:00+03:00
2022-09-20T09:04:44+03:00
2022-09-20T09:01:00+03:00
2022
https://1prime.ru/transport/20220920/838177254.html
Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга до 28 сентября
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной части России продлены до 28 сентября, сообщает Росавиация. "Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и... ПРАЙМ, 20.09.2022
транспорт, бизнес, новости, россия, росавиация, полеты, юг
https://1prime.ru/images/83233/19/832331981.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83233/19/832331981.jpg
https://1prime.ru/images/83233/19/832331978.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83233/19/832331978.jpg
https://1prime.ru/images/83233/19/832331975.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83233/19/832331975.jpg
https://1prime.ru/nalogy/20220920/838177114.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной части России продлены до 28 сентября, сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 28 сентября 2022 года", — говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.