МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Fesco в рамках развития сервиса Minsk Shuttle отправила первый контейнерный поезд из Минска во Владивосток, сообщает эта транспортная группа. Путин призвал создавать современные предприятия в Вологодской области

"Поезд, груженный 62 сорокафутовыми контейнерами с пиломатериалами, отправился 7 сентября от станции "Жодино" (Минская область) во Владивостокский морской торговый порт (входит в группу Fesco), откуда в начале октября контейнеры будут отправлены морским сервисом группы в Шанхай", — говорится в сообщении.

Поезда из Минска будут отправляться раз в месяц, в перспективе возможно увеличение частоты отправок до двух раз в месяц; время в пути следования до Владивостока составляет 12–13 дней, а основу грузопотока будут формировать традиционные белорусские экспортные грузы — пиломатериалы, продукция молочной промышленности и другое, добавляет Fesco.

В июне группа запустила поездной сервис из Владивостока в Минск, ориентированный на транспортировку в Белоруссию грузов, прибывающих во Владивостокский порт из стран Азии, за это время доставлено почти 2 500 тысячи TEU, также указывает Fesco.