МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Государство придает особое значение обеспечению функционирования беспилотников на всех видах транспорта в России, в стране несколько лет ведутся работы в этой области, сообщили в пресс-службе российского Минтранса. Путин заявил о лидерстве России в области беспилотного транспорта

"В России на протяжении нескольких лет активно ведутся работы по созданию и обеспечению функционирования беспилотников на всех видах транспорта: железнодорожном, авиационном, автомобильном и водном. Есть решения и для специальных назначений — сельскохозяйственной и карьерной техники. Важно, что в создании таких решений участвуют, как специализированные крупные ИТ-компании, так и традиционные игроки транспортного рынка", — отметили представители ведомства.

В пресс-службе министерства подчеркнули, что особенностью отечественных проектов использования беспилотного транспорта является различие условий его применений: от областей Крайнего Севера до Юга, от густонаселенных районов до областей с низкой плотностью населения. Ряд видов беспилотного транспорта, в первую очередь авиационного, в районах Сибири и Арктики имеет особо высокую экономическую эффективность при меньших рисках использования новых технологий.

"Государство придает особое значение развитию беспилотного транспорта. Сегодня к этой области относятся три проекта-маяка: "Беспилотные логистические коридоры", "Автономное судовождение" и "Беспилотная аэродоставка грузов", — сказано в сообщении Минтранса.

Представители ведомства уточнили, что для реализации этих инициатив активно используется новый инструмент — экспериментальный правовой режим. Задействование такого подхода особенно важно, потому что целью является не столько разработка новой технологии, а обеспечение ее массового внедрения в экономическую и социальную сферу. Это невозможно без проведения испытаний новых решений в условиях "облегченного" регуляторного поля и массового использования. Все это предоставляет режим ЭПР.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о важности развития беспилотников на разных видах транспорта, отметив, что в этой сфере мы не являемся в целом догоняющими. В чем-то Россия даже является в определенной степени лидером, и это лидерство нужно сохранять и укреплять. Кроме того, развитие беспилотных технологий дает возможность решать много задач в самых разных сферах.