МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Китайская авиакомпания Xiamen Airlines и компания Airbus подписали соглашение о покупке 40 самолетов серии A320NEO, передает агентство экономической информации "Цайлянь". "Домодедово" повысит тарифы для российских авиакомпаний с октября

Xiamen Airlines является дочерней компанией одного из крупнейших китайских авиаперевозчиков China Southern Airlines.

По данным издания, покупка обойдется Xiamen Airlines примерно в 4,85 миллиарда долларов. Детали соглашения, включая срок поставки самолетов, не приводятся.

В начале июля лидеры китайской индустрии авиаперевозок, авиакомпании Air China, China Southern Airlines и China Eastern Airlines заявили о покупке 292 самолетов компании Airbus на общую сумму более 37 миллиардов долларов.