СМИ: китайская Xiamen Airlines купит 40 самолетов у Airbus
"Цайлянь": китайская Xiamen Airlines подписала соглашение с Airbus о покупке 40 самолетов A320NEO
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Китайская авиакомпания Xiamen Airlines и компания Airbus подписали соглашение о покупке 40 самолетов серии A320NEO, передает агентство экономической информации "Цайлянь".
Xiamen Airlines является дочерней компанией одного из крупнейших китайских авиаперевозчиков China Southern Airlines.
По данным издания, покупка обойдется Xiamen Airlines примерно в 4,85 миллиарда долларов. Детали соглашения, включая срок поставки самолетов, не приводятся.
В начале июля лидеры китайской индустрии авиаперевозок, авиакомпании Air China, China Southern Airlines и China Eastern Airlines заявили о покупке 292 самолетов компании Airbus на общую сумму более 37 миллиардов долларов.