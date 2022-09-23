МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 9 октября возобновляет рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), с 30 октября — в Бангкок (Таиланд), со 2 ноября — в Гоа (Индия), сообщается в релизе перевозчика. "Аэрофлот" вернет призванным гражданам деньги за билеты

"Аэрофлот" с октября возобновляет регулярные рейсы в Коломбо, Бангкок и Гоа. Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A330. С 9 октября компания возобновит полеты в Коломбо, куда на начальном этапе рейсы будут выполняться дважды в неделю. С 30 октября "Аэрофлот" вновь начнет выполнять полеты в Бангкок с частотой семь рейсов в неделю, а со 2 ноября авиакомпания будет выполнять до трех рейсов в неделю в Гоа", — говорится в релизе.

Продажа билетов в Коломбо и Бангкок открыта, в Гоа будет открыта в ближайшее время.