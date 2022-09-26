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2022
https://1prime.ru/transport/20220926/838245585.html
В России продлили ограничения на полеты в 11 аэропортов до 4 октября
Транспорт
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Режим ограничений на выполнение полетов в 11 российских аэропортов на юге и в центральной части страны продлен до 4 октября, сообщили в Росавиации. "Режим ограничений на... ПРАЙМ, 26.09.2022
транспорт, бизнес, новости, россия, росавиация, аэропорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 российских аэропортов на юге и в центральной части страны продлен до 4 октября, сообщили в Росавиации.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 октября 2022 года", — отметили в пресс-службе ведомства.
Там подчеркнули, что речь идет об аэропортах Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.