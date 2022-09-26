МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 российских аэропортов на юге и в центральной части страны продлен до 4 октября, сообщили в Росавиации. Россия не принимала решений по полетам на Северный Кипр, заявил Песков

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 октября 2022 года", — отметили в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что речь идет об аэропортах Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.