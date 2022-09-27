МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Шесть рейсов ушли на запасной аэродром из-за тумана в московском "Внуково", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. "Аэрофлот" с 9 октября возобновит рейсы в Коломбо

Ранее во вторник корреспонденты РИА Новости сообщали, что сильный туман наблюдается утром в нескольких районах на западе Москвы.

"Международный аэропорт "Внуково" работает в сложных метеоусловиях, в московском регионе густой туман. На 08:00 часов по московскому времени горизонтальная видимость в аэропорту "Внуково" – 200-300 метров, вертикальная – 60 метров. На запасной путь в другие аэропорты отправлены шесть рейсов", — говорится в сообщении.