2022-10-14T16:02:05+03:00

2022-10-14T16:21:04+03:00

2022-10-14T16:02:05+03:00

2022

https://1prime.ru/transport/20221014/838469328.html

Путин сообщил об усилении охраны на объектах энергетики и транспорте

Транспорт

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПУТИН: ПОСЛЕ ВЗРЫВА НА КРЫМСКОМ МОСТУ НА ОБЪЕКТАХ ЭНЕРГЕТИКИ, НА ТРАНСПОРТЕ УСИЛЕНА ОХРАНА ПРАЙМ, 14.10.2022

энергетика, транспорт, бизнес, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60