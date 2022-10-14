Путин сообщил об усилении охраны на объектах энергетики и транспорте после взрыва на Крымском мосту
ПУТИН: ПОСЛЕ ВЗРЫВА НА КРЫМСКОМ МОСТУ НА ОБЪЕКТАХ ЭНЕРГЕТИКИ, НА ТРАНСПОРТЕ УСИЛЕНА ОХРАНА
https://1prime.ru/transport/20221014/838469328.html
Эксклюзив
Эксперт объяснил, как не попасть в лапы мошенников через ботов в соцсетях
Эксклюзив
Порвут друг друга на части: европейцы начали драку за газ
Эксклюзив
Европа не сможет выжить без российских энергоресурсов даже через 20 лет
Эксклюзив
США нашли новую "жертву" на нефтяном рынке, и это не Россия
Эксклюзив
Россиян предупредили о переводах на карту, которые лучше не трогать
Эксклюзив
Россиянам рассказали, кому положены доплаты за "плодотворную работу"
Эксклюзив
Подсчитано, сколько неработающие пенсионеры будут получать после индексации
Эксклюзив
Аналитик раскрыл, сколько доллар будет стоить через месяц
ПУТИН: ПОСЛЕ ВЗРЫВА НА КРЫМСКОМ МОСТУ НА ОБЪЕКТАХ ЭНЕРГЕТИКИ, НА ТРАНСПОРТЕ УСИЛЕНА ОХРАНА
https://1prime.ru/transport/20221014/838469328.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.