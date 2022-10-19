МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Армянская авиакомпания Flyone Armenia запустила с 19 октября прямые регулярные авиарейсы по маршруту Ереван-Екатеринбург-Ереван, заявила пресс-служба перевозчика. Уганда намерена запустить прямые авиарейсы в Россию

"Рейсы по маршруту Ереван — Екатеринбург — Ереван будут выполняться из ереванского международного аэропорта "Звартноц" в международный аэропорт "Кольцово" с частотой два рейса в неделю — по средам и воскресеньям", — отметили представители компании.

В среду на церемонии запуска прямых рейсов председатель совета Flyone Armenia Арам Ананян сообщил, что Екатеринбург стал четвертым городом России после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, присоединившимся к авиационной карте первой национальной бюджетной авиакомпании Армении.