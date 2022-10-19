МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. РЖД планируют запустить сервис регулярных контейнерных перевозок по восточной ветке международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", по этому направлению прорабатываются перевозки металлургической продукции через Туркменистан в Иран и ОАЭ, сообщает холдинг. РЖД назначили дополнительные поезда на ноябрьские праздники

"Глава РЖД Олег Белозеров в Ашхабаде провел переговоры по развитию перевозок на восточном маршруте МТК "Север-Юг", — говорится в релизе, размещенном в Telegram-канале холдинга. "Запланировали запуск в ближайшее время регулярного контейнерного сервиса", — добавляется там же. Восточный маршрут МТК "Север-Юг" проходит по железным дорогам России, Казахстана, Туркменистана и Ирана и далее по морскому плечу в страны Персидского залива и Южной Азии.

Белозеров встретился с зампредом кабмина — министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, гендиректором Агентства транспорта и коммуникаций при кабмине Мамметханом Чакыевым и главной Туркменских железных дорог Азатом Атамурадовым.

"Прорабатываем организацию перевозок металлургической продукции и ряда других товаров через Туркменистан и Иран в ОАЭ, Турцию и другие страны", — сообщили в холдинге. Кроме того, была обсуждена возможность совместной реализации инфраструктурных проектов в Туркменистане.

"Север-Юг" – мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные).

Согласно сообщению на сайте РЖД, по предварительным оценкам, к 2025 году общий объем экспортных перевозок из России по восточному маршруту МТК "Север-Юг" может составить более 5 миллионов тонн в год.