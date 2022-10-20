МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин провёл рабочее совещание с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром, где предложил обсудить расширение железнодорожного сообщения между странами. Инвестпрограмма РЖД в 2023-2025 годах составит три триллиона рублей

Как отметил Хуснуллин, Россия провела большую работу по расширению логистических коридоров в восточном направлении.

"Мы утвердили дорожную пятилетку, также согласовали у президента разработку и формирование международного транспортно-логистического маршрута "Запад – Восток", который пройдёт от Санкт-Петербурга до Владивостока. Предлагаю сегодня обсудить совместное развитие логистических коридоров, в частности, трассы "Меридиан", и расширение железнодорожного сообщения между странами", — приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.

Скляр в свою очередь Скляр поблагодарил российскую сторону за взаимодействие и отметил необходимость расширения сотрудничества в вопросах транспорта.

"Мы видим, что за последнее время в два раза увеличилось количество авиарейсов между двумя странами, увеличивается грузопоток, поэтому предлагаю также обсудить вопрос модернизации КПП на границах", – отметил он.