МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Прямые рейсы в Казахстан планируют запустить из международного аэропорта Хабаровск с 8 декабря, прорабатываются детали полетной программы, сообщает пресс-служба воздушного узла. Египетская авиакомпания запустит рейсы из Петербурга в Шарм-эль-Шейх

"Предполагается, что рейсы из Хабаровска в Алма-Ату будет выполнять казахстанская авиакомпания Scat. Это первые рейсы перевозчика из Хабаровска. На маршруте будет задействовано воздушное судно типа Boeing 737-800 с компоновкой салона 189 кресел, а полеты планируют начать с 8 декабря. В настоящее время администрация аэропорта и представители туроператора Atlas-1 прорабатывают детали полетной программы", — говорится в сообщении воздушной гавани.

Отмечается, что обсуждается возможность выполнения рейсов один раз в неделю с вылетом из Хабаровска по четвергам и обратным рейсом из Алма-Аты по средам. Время в пути составит около шести часов. В полете пассажирам будет предложено горячее питание.

"Atlas-1 уже объявил старт продаж авиабилетов… Путешествия в Алма-Ату сегодня популярны с точки зрения деловых поездок, а также город является транзитным пунктом для перелетов по многим популярным направлениям. В частности, на Мальдивские или Сейшельские острова, в Южную Корею, Таиланд, Индию, Вьетнам, Турцию и другое", — уточняет аэропорт Хабаровска.

АО "Хабаровский аэропорт" — главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск имени Геннадия Невельского. Международный аэропорт Хабаровск — крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ.