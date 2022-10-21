МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Магаданские власти работают над расчисткой подходов к терминалам бывшего рыбного порта от затонувших судов, чтобы возродить рыбодобывающую отрасль в области, сообщил губернатор региона Сергей Носов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Путин рассказал, как решить проблему алкоголизма в России

Ранее в пятницу в ходе онлайн-встречи глава Колымы рассказал главе государства, что в акватории Охотского моря возле Магадана ежегодно добывается 800 тысяч тонн водных биоресурсов, однако рыбный порт, работать из которого суда некогда выходили не только в зону Тихого океана и Охотского моря, но даже в Африку, "умер".

"Почему? Много затонувших судов. Наводим не просто порядок – очистка, генеральная уборка, – мы просто разгораживаем пути подхода рыбных судов к терминалам бывшего рыбного порта. Нам в этом году его передали. Мы уже разрабатываем с компанией "ГТ Морстрой", петербургская компания, обоснование инвестиций и готовимся к реализации этого крупного проекта", — отметил Носов.

Губернатор добавил, что рыбодобывающие компании уже инвестировали около 30 миллиардов рублей в строительство новых судов и предприятий по переработке, а также совместные проекты с южнокорейскими партнерами.

По словам Носова, возрождение рыболовецкой отрасли, причем в полном масштабе, создаст определенные перспективы.