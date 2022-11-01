БЕРЛИН, 1 ноя — ПРАЙМ. Германский авиаконцерн Lufthansa и профсоюз Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) договорились о повышении зарплат бортпроводников, сообщила во вторник пресс-служба организации. Все российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования

"После пяти месяцев переговоров с Deutsche Lufthansa, UFO достигла соглашения о тарифных ставках для бортпроводников, предусматривающего повышение заработной платы в два этапа в 2023 году", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Так, с 1 января заработная плата увеличится на 250 евро, а с 1 июля — на 2,5%, добавили в профсоюзе.

В начале сентября Lufthansa достигла частичного соглашения со своими пилотами, вследствие чего анонсированные ранее забастовки были приостановлены.