МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в сентябре сократился на 10,6% в годовом выражении, а по сравнению с сентябрем 2019 года показатель уменьшился на 3,6%, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Казахстан и Иран подписали меморандум об увеличении грузопотока

В том числе объем международных грузовых авиаперевозок опустился на 10,6% в годовом выражении и на 3,7% — к сентябрю 2019 года.

Наибольшее снижение было зафиксировано на Ближнем Востоке и в Европе (на 15,8% и 15,6% соответственно). Также заметно снизился показатель в Азиатско-Тихоокеанском регионе (-10,7%), а в Северной Америке — опустился на 6%. В Латинской Америке объем грузоперевозок вырос на 10,8%, в Африке — на 0,1%.

"Хотя активность грузовых авиаперевозок продолжает находиться вблизи уровней 2019 года, объемы остались ниже исключительных значений 2021 года, поскольку отрасль сталкивается с некоторыми сложностями", — приводятся в сообщении слова главы IATA Вилли Уолша.

Уолш отметил, что на потребительском уровне предпочтение будет отдаваться скорее поездкам в отпуск, чем электронной коммерции. При этом на макроуровне негативно могут сказаться на мировых потоках товаров и услуг опасения по поводу рецессии, что будет при этом скомпенсировано стабилизацией нефтяных цен, считает глава IATA.