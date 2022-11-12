МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Правительство России одобрило проекты финансового плана и инвестиционной программы РЖД на 2023 год, сообщается на сайте кабмина. РЖД направили повторное обращение в ЕС об отмене санкций

"Решения правительства: принять к сведению доклад министра транспорта Российской Федерации В.Г.Савельева по данному вопросу. Одобрить параметры финансового плана и инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2023 год", — говорится в сообщении.

В середине октября совет директоров РЖД утвердил скорректированную инвестиционную программу на 2022 год в размере 847 миллиардов рублей. Отмечалось, что дополнительно планируется профинансировать модернизацию локомотивов, обновление путевой инфраструктуры и моторвагонного подвижного состава. Также в октябре премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что инвестпрограмма РЖД на 2023-2025 годы составит более 3 триллионов рублей.