ЯКУТСК, 14 ноя — ПРАЙМ. Новую авиакомпанию создали в Якутии для полетов в районы Крайнего Севера, в соучредители ООО "АК "Тундра" вошли "Полярные авиалинии", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального авиаперевозчика. Росавиация продлила режим ограничения полетов до 21 ноября

"Полярные авиалинии" осуществляют в регионе местные воздушные перевозки и принадлежат АК "Якутия", которая в октябре сообщила о вхождении в состав единой дальневосточной авиакомпании "Аврора".

"В целях развития малой авиации в труднодоступных районах Крайнего Севера, в Республике Саха (Якутия) создана ООО "Авиакомпания "Тундра". Компания планирует на конкурентной основе осуществлять деятельность по авиационным работам в северной и арктической группе районов республики. В ноябре 2022 года АК "Полярные авиалинии" вошла в число соучредителей данного предприятия", — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время подготовлен пакет необходимых документов для подачи заявки на получение ООО "АК "Тундра" сертификата эксплуатанта гражданской авиации. "Флот новой авиакомпании будет базироваться на воздушных судах малой авиации, преимущественно, Ан-2", — добавили в пресс-службе.