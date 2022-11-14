МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" проведет эксклюзивную распродажу для россиян, получивших ваучеры за отмененные перелеты в период пандемии. В России появилась авиакомпания для полетов на Крайний Север

"Выгода на билеты класса эконом составит 50%, а путешествие в классах комфорт и бизнес можно будет приобрести со скидкой 30%", — говорится в сообщении перевозчика.

Как уточняется, в акции не будут участвовать субсидируемые тарифы. Кроме того, скидка не предоставляется на сборы аэропортов.

Воспользоваться предложением можно будет по следующим направлениям:

прямые и транзитные перелеты по всем маршрутам "Аэрофлота",

внутренние и международные рейсы авиакомпаний "Россия" и "Аврора под кодом SU. Red Wings запустит рейсы из Махачкалы в Ереван

Исключение: рейсы "Авроры" серии SU3600-3639; 4526-4545; 4566-4669.

Купить билеты можно только на сайте "Аэрофлота" с 14 по 23 ноября. При этом перелет должен состояться с 14 ноября 2022 по 25 марта 2023 года.

Держатель ваучера может оформить билет не только на себя, но и на компаньонов, добавив их в свое бронирование.

Если номинал ваучера меньше стоимости авиабилета, доплатить разницу можно банковской картой.