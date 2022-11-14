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"Аэрофлот" запустил эксклюзивную распродажу билетов
Транспорт
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Авиакомпания "Аэрофлот" проведет эксклюзивную распродажу для россиян, получивших ваучеры за отмененные перелеты в период пандемии. "Выгода на билеты класса эконом составит 50%, а... ПРАЙМ, 14.11.2022
транспорт, бизнес, новости, аэрофлот, авиакомпания, ваучеры, распродажа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" проведет эксклюзивную распродажу для россиян, получивших ваучеры за отмененные перелеты в период пандемии.
"Выгода на билеты класса эконом составит 50%, а путешествие в классах комфорт и бизнес можно будет приобрести со скидкой 30%", — говорится в сообщении перевозчика.
Как уточняется, в акции не будут участвовать субсидируемые тарифы. Кроме того, скидка не предоставляется на сборы аэропортов.
Воспользоваться предложением можно будет по следующим направлениям:
Исключение: рейсы "Авроры" серии SU3600-3639; 4526-4545; 4566-4669.
Купить билеты можно только на сайте "Аэрофлота" с 14 по 23 ноября. При этом перелет должен состояться с 14 ноября 2022 по 25 марта 2023 года.
Держатель ваучера может оформить билет не только на себя, но и на компаньонов, добавив их в свое бронирование.
Если номинал ваучера меньше стоимости авиабилета, доплатить разницу можно банковской картой.