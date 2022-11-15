МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Восстановилось пассажирское авиасообщение между Дальним Востоком России и Северо-Восточным Китаем, сообщает во вторник генеральное консульство РФ в городе Харбин. Посол рассказал о перспективах восстановления авиасообщения с Японией

Уточняется, что 14 ноября в аэропорт Харбина прибыл первый самолёт авиакомпании "Аврора", на нем из Хабаровска прилетели 126 пассажиров.

"Предполагается, что российский авиаперевозчик будет выполнять полеты в Китай с регулярностью раз в неделю, следующий рейс планируется 21 ноября", — говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.

Ранее авиасообщение между Хабаровском и Харбином было остановлено из-за угрозы распространения COVID-19.