МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Минтранс предлагает увеличить тарифы на контейнерные перевозки в 2023 году на восточном направлении, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. Белоруссия нарастила контейнерные перевозки в Китай за десять месяцев

"Предлагается рассмотреть возможность увеличения тарифов в 2023 году на контейнерные перевозки на восточном направлении с одновременным снижением (стоимости — ред.) перевозок в порты Северо-Запада. Так при увеличении тарифа условно на 10% удорожание товара не более чем на 1%, тем самым мы можем стимулировать спрос на вывоз контейнеров на Северо-Запад", — сказал Савельев.

По словам министра, это позволит повысить конкурентоспособность всего маршрута и увеличить объёмы перевозок через порты Северо-Запада.

"Данные меры позволят стабилизировать ситуацию в морских портах Дальнего Востока за счёт перевозки дополнительно более 45 тысяч контейнеров с импортными грузами", — резюмировал он.

Кроме того, Минтранс предложил увеличить количество контейнерных поездов на восточном направлении до конца года за счет снижения перевозок угля.

"…. увеличить количество контейнерных поездов в восточном направлении на 3 пары в сутки сроком до конца текущего года, то есть фактически на полтора месяца за счёт снижения перевозок товаров и в том числе угля", — сказал Савельев.

По его словам, данное решение кроме доставки импорта позволит увеличить также вывоз экспорта грузов. РЖД оценили потери недружественных стран из-за транспортных ограничений

"При этом, ожидаемый выпадающий объем отгрузок энергетического угля составит порядка 800 тысяч тонн до конца года или 1,4% годового объёма, которые мы планируем довести, то есть добрать в следующем году до 15 апреля", — пояснил он.

"Конечно, это нужно поддержать, но нужно согласовать со всеми участниками процесса, безусловно. Каждое из этих действий является для всех очень чувствительным…", — ответил Путин.

Он попросил глав Минтранса и Минэкономразвития подключиться к этой работе и определить, в какие сроки и что необходимо перераспределить для того, чтобы соблюсти все интересы по перевозке грузов на этом направлении — как в сторону Дальнего Востока, так и в европейскую часть.

В свою очередь первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что правительство согласовало данную меру. "Это 800 тысяч тонн — она абсолютно безболезненна, она коснется в первую очередь Кузбасса, но с учетом того, что мы за 3-4 кварталы вывозим 26 миллионов тонн у них, 800 тысяч — это небольшая часть, тем более что мы все равно довывезем. Но с грузоотправителями еще раз проработаем вопрос", — сказал Белоусов.

Путин подчеркнул, что интересы горняков надо обязательно учитывать.