Минтранс предложил увеличить тарифы на контейнерные перевозки на восток в 2023 году
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Минтранс предлагает увеличить тарифы на контейнерные перевозки в 2023 году на восточном направлении, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.
"Предлагается рассмотреть возможность увеличения тарифов в 2023 году на контейнерные перевозки на восточном направлении с одновременным снижением (стоимости — ред.) перевозок в порты Северо-Запада. Так при увеличении тарифа условно на 10% удорожание товара не более чем на 1%, тем самым мы можем стимулировать спрос на вывоз контейнеров на Северо-Запад", — сказал Савельев.
По словам министра, это позволит повысить конкурентоспособность всего маршрута и увеличить объёмы перевозок через порты Северо-Запада.
"Данные меры позволят стабилизировать ситуацию в морских портах Дальнего Востока за счёт перевозки дополнительно более 45 тысяч контейнеров с импортными грузами", — резюмировал он.
Кроме того, Минтранс предложил увеличить количество контейнерных поездов на восточном направлении до конца года за счет снижения перевозок угля.
"…. увеличить количество контейнерных поездов в восточном направлении на 3 пары в сутки сроком до конца текущего года, то есть фактически на полтора месяца за счёт снижения перевозок товаров и в том числе угля", — сказал Савельев.
По его словам, данное решение кроме доставки импорта позволит увеличить также вывоз экспорта грузов.
"При этом, ожидаемый выпадающий объем отгрузок энергетического угля составит порядка 800 тысяч тонн до конца года или 1,4% годового объёма, которые мы планируем довести, то есть добрать в следующем году до 15 апреля", — пояснил он.
"Конечно, это нужно поддержать, но нужно согласовать со всеми участниками процесса, безусловно. Каждое из этих действий является для всех очень чувствительным…", — ответил Путин.
Он попросил глав Минтранса и Минэкономразвития подключиться к этой работе и определить, в какие сроки и что необходимо перераспределить для того, чтобы соблюсти все интересы по перевозке грузов на этом направлении — как в сторону Дальнего Востока, так и в европейскую часть.
В свою очередь первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что правительство согласовало данную меру. "Это 800 тысяч тонн — она абсолютно безболезненна, она коснется в первую очередь Кузбасса, но с учетом того, что мы за 3-4 кварталы вывозим 26 миллионов тонн у них, 800 тысяч — это небольшая часть, тем более что мы все равно довывезем. Но с грузоотправителями еще раз проработаем вопрос", — сказал Белоусов.
Путин подчеркнул, что интересы горняков надо обязательно учитывать.
https://1prime.ru/transport/20221116/838845670.html