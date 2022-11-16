МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Грузоперевозки морским транспортом в январе-октябре текущего года выросли в Азербайджане на 41% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 6,32 миллиона тонн, сообщил госкомстат страны. Правительство ожидает рост объема грузоперевозок по Севморпути

"За январь-октябрь 2022 года в Азербайджане морским транспортом было перевезено 6,317 миллиона тонн тонн грузов, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 40,9%", — говорится в релизе.

"Морскими портами выполнено 9,717 миллиона тонн погрузочно-разгрузочных работ, и 8,966 миллиона тонн, или 92,3% грузов составили транзитные грузы. По состоянию на 1 ноября 2022 года в портах осталось 335 тысяч тонн грузов", — добавляется там же.