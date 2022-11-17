МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Россия и Азербайджан должны в полной мере использовать выгодное географическое положение и активнее развивать транспортный и транзитный потенциал, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. Мишустин отметил интерес всех регионов к сотрудничеству с Азербайджаном

"Мы должны в полной мере использовать выгодное географическое положение России и Азербайджана в центре Евразии и Каспийского региона и активнее развивать транспортный и транзитный потенциал", — сказал Мишустин на встрече с главой правительства Азербайджана Али Асадовым.

Он отметил, что имеет ввиду прежде всего создание железнодорожной, автомобильной и морской инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг".

"Работа на этом направлении уже развернута на основе соответствующей дорожной карты. Мы планируем к 2030 году увеличить объем перевозки грузов по западному маршруту международного коридора "Север-Юг" до 15 миллионов тонн в год", — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что особое значение имеет выполнение договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье.

"Убеждены, что реализация новых инфраструктурных проектов отвечает интересам всех государств Южного Кавказа", — добавил глава правительства России.