МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. РЖД в 2022 году отмечают кратный рост числа посетителей экскурсий на вокзалах России и планируют запустить новые интересные программы, следует из сообщения компании. Пожар у Комсомольской площади не влияет на движение поездов, сообщили в РЖД

"Экскурсии на вокзалах с начала года посетили более 10 тысяч человек. Это в 5 раз больше, чем в 2021 году. ТОП-3 вокзалов, куда чаще всего заходят любознательные: Витебский вокзал Санкт-Петербурга (3 тысячи человек), вокзал Челябинск (2,1 тысячи человек), вокзал Тверь (2 тысячи человек)", — говорится в сообщении РЖД в Telegram-канале.

Компания отмечает, что каждая экскурсия уникальна. Например, на вокзале Екатеринбурга можно заглянуть в дикторскую, на Киевском вокзале – увидеть механизм старинных башенных часов, а на вокзале Челябинск – сделать фото с шахматными фигурами в человеческий рост. Кроме того, на вокзале Курган и Казанском вокзале доступны аудиогиды, а на Ленинградском посетители могут послушать аудиоспектакль на вокзальном комплексе.

"В ближайшие месяцы планируем запустить интересные экскурсии на Московском и Балтийском вокзалах в Санкт-Петербурге", — добавляет компания.