МОСКВА 23 ноя — ПРАЙМ. Запуск прямых рейсов в Казахстан из Хабаровска сдвинули на неделю позже, на 15 декабря, сообщает пресс-служба российского аэропорта. СМИ: работники лондонского аэропорта "Хитроу" начали забастовку

Ранее пресс-служба хабаровского аэропорта сообщала, что прямые рейсы в Казахстан планируют запустить с 8 декабря. Полеты в Алма-Ату планировались еженедельно по четвергам и обратным рейсом — по средам.

"В старом терминале внутренних авиалиний представителям хабаровских туркомпаний и агентств по продажам билетов рассказали о туристических возможностях Казахстана и транзитном потенциале аэропорта Алма-Аты. Директор туроператора Atlas-1 Андрей Хало в ходе беседы презентовал новый прямой рейс в Казахстан — прямые вылеты из аэропорта Хабаровск планируется запустить с 15 декабря", — говорится в сообщении воздушной гавани.

АО "Хабаровский аэропорт" — главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск имени Геннадия Невельского. Международный аэропорт Хабаровск — крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ.