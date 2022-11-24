МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Минтранс намерен в 2025-2035 годах заказать 400 судов, обязательное условие — производство должно вестись на российских верфях, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Начались ходовые испытания судна на подводных крыльях "Метеор-2020"

"Министерство транспорта вышло с заказом с намерением приобрести 400 судов до 2035 года… Соответственно, мы такое предложение им согласовали, с обязательством того, что они с 2025 года будут заказывать на российских верфях", — сообщил Евтухов в интервью телеканалу НТВ.

Глава Росморречфлота Захарий Джиоев заявил в интервью РБК об оценке потребности российского флота в 400 гражданских судов.

"Мы вместе с Минтрансом делали такую оценку. Исходя из того объема внешнеторговых грузов, которые есть в России, потребность во флоте — порядка 400 единиц. Исходя из структуры грузов, это количество распределяется на сухогрузы и танкеры примерно пополам", — сообщил Джиоев интервью, опубликованном в четверг.

Он добавил, что в перечне также есть и контейнеровозы. "Потребности в них оценивали приблизительно в 30–35 единиц вместимостью в районе 2,5–3 тысяч TEU", — добавил он.