Tesla отзовет из Австралии 15 тысяч автомобилей из-за неисправности задних фар
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Более 15 тысяч электромобилей Tesla отзываются из Австралии министерством транспорта страны из-за неисправных задних фар, сообщает официальный веб-портал Tesla.
Приказ об отзыве затрагивает 15 914 автомобиля Tesla Model 3 и Model Y, проданных в Австралии в 2022 году.
"Из-за ошибки программного обеспечения задние фары с одной или обеих сторон могут не включатся должным образом", — предупредили в министерстве транспорта Австралии. Это затрагивает такой функционал электромобилей, как сигналы об остановке и повороте, а также освещения дороги позади машины.
"Если фары отключатся в темное время суток, у движущегося позади транспорта будет снижена видимость", — пояснили в министерстве.
Приказ вышел всего через неделю после того, как 16 ноября более тысячи автомобилей Tesla Model S и Model X были отозваны из-за неисправности рулевого управления.
Компания, возглавляемая генеральным директором Илоном Маском, также пережила финансовый спад: в начале этой недели цена ее акций упала до двухлетнего минимума, снизившись на 52%.