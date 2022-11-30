С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует возобновить производство модели Lada Largus на заводе в Тольятти в 2023 году, сообщил президент компании Максим Соколов. Завод "Москвич" выпустит автомобили для каршеринга

В сентябре в интервью РИА Новости топ-менеджер допускал, что выпуск модели может начаться в конце 2022 года или же в начале 2033 года.

"В планах следующего года — возобновление производства Largus. Причем не только в классическом исполнении в комплектации с двигателем внутреннего сгорания, но и уже с электрической силовой установкой. Мы презентовали этот проект в Ижевске, уже есть первые прототипы, в следующем году подтверждаем возможность производства создания первой опытной партии", — отметил он, выступая на форуме-выставке "Российский промышленник".

По словам Соколова, электрический Largus — единственный высоко локализованный электромобиль в РФ, остальные электропроекты в стране связаны с крупноузловой сборкой.

Производство Largus периодически уходило в простой с апреля этого года из-за дефицита комплектующих, вызванного логистическим кризисом. Последний раз выпуск модели возобновлялся в июле (партия 1 800 автомобилей).

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.