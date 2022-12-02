МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Эффективным механизмом воздействия на нелегальных перевозчиков является комплексный подход, в том числе возможны налоговые льготы для тех, кто работает легально, считает замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев. Эксперт назвал риски идеи отбирать машины у "серых" перевозчиков

Ранее комитет подготовил рекомендации Минтрансу, которыми предлагается рассмотреть вопрос о конфискации машин нелегальных перевозчиков, поскольку транспорт является орудием правонарушения. Министерству также предлагается законодательно дать определение "нелегальная перевозка пассажиров", говорится документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

"Как показывает практика, единственным эффективным механизмом воздействия на нелегальных перевозчиков является комплексный подход. Однако проблема борьбы с теневым сектором не может быть решена только административными (запретительными) мерами и требует пересмотра подходов к организации всей системы автоперевозок", — сказал политик РИА Новости.

По его словам, лучший способ борьбы с нелегальными перевозчиками "является поощрение, государственная поддержка легальных, это могут быть налоговые льготы, например, обнуление НДС, а также снижение административных барьеров для ведения данного вида деятельности", отметил Васильев.

Кроме этого, необходимо выстроить клиентоориентированную модель работы, при которой пассажиру было бы выгоднее и удобнее пользоваться услугами автовокзалов и легальных перевозчиков, а не услугами сомнительных сайтов по организации совместных поездок. Кроме этого, необходимо широко внедрять сервисы дистанционного бронирования и продажи билетов онлайн, считает законодатель. Сенаторы предложили Минтрансу конфисковать машины нелегальных перевозчиков

Он пояснил, что анализ проведенных в 2020-2022 годах мероприятий показывает, что в настоящее время "нелегальных" перевозчиков можно условно разделить на три группы. В частности, это "заказные" перевозчики, как правило, это в основном легковые автомобили не более восьми пассажирских мест категории "В" и автобусы, обозначенные табличками "Заказной". Оформляя договоры фрахтования или заказ-наряды на перевозку со списками пассажиров, они фактически выполняют регулярные перевозки, подстраиваясь под расписание официальных перевозчиков. Кроме того, это перевозчики под видом "легковых такси". В работе используют микроавтобусы или легковые автомобили числом мест до восьми включительно и физлица.

"В зависимости от классификации перевозчиков, к ним могут быть применены различные меры воздействия, но не поддающейся регулированию группой остаются физические лица, не имеющие регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющие "единичные" случаи перевозок, не образующих понятие "осуществление предпринимательской деятельности", — пояснил Васильев.

Кроме того, незначительная сумма штрафа, предусмотренная частью 1 статьи 14.1 КоАП РФ — Осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации или без лицензии — от 500 до двух тысяч рублей не способствует такой цели наказания, как предупреждение совершения новых административных правонарушений, заключил парламентарий.