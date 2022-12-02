СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — ПРАЙМ. Дополнительный пассажирский поезд сообщением Москва – Симферополь начнет курсировать с 12 декабря, сообщила пресс-служба оператора железнодорожных перевозок "ГрандСервисЭкспресс". РЖД опровергли информацию о возможных сбоях в продаже билетов

"Дополнительный пассажирский поезд сообщением Москва – Симферополь назначается с 12 декабря текущего года до середины марта 2023 года. Продажа билетов открыта на сайте перевозчика 2 декабря. В составе поезда будут курсировать до 15 купейных и плацкартных вагонов", — говорится в сообщении.

С 12 декабря 2022 года по 14 января поезд будет курсировать под номером 190/189. Отправление из Симферополя в 14.25 в следующие даты: 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 декабря и 4, 6, 8, 10, 12, 14 января. Время в пути – 38 часов 5 минут.

Отправление из Москвы (Казанский вокзал) в 23.26 в следующие даты: 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 26 декабря, а также 1, 2, 10, 12 января. Время в пути – 36 часов 54 минуты.

По данным перевозчика, 29 и 31 декабря, а также 7 и 9 января поезд отправится из Москвы под номером 196/195 – в 00.02. Время в пути – 36 часов 18 минут. С середины января до середины марта 2023 года поезд будет курсировать через день под номером 186/185. Отправление из Москвы – в 19.50. Время в пути – 36 часов.

С 14 по 30 января поезд будет отправляться по чётным числам, с 1 февраля 11 марта – по нечётным. Из Симферополя – в 16.00. Время в пути – 36 часов 40 минут, с 16 по 30 января – отправление по четным числам, с 1 февраля до 9 марта – по нечетным числам.