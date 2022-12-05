СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — ПРАЙМ. Движение транспорта в понедельник возобновлено по отремонтированной правой части автодороги Крымского моста, сообщила пресс-служба Упрдор "Тамань". "ГрандСервисЭкспресс" запустит дополнительный поезд из Москвы в Крым

"5 декабря в 10.50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста", — сообщается на сайте организации, в управлении которой находится автомобильная часть сооружения.

На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля — в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.

В середине октября строители начали демонтаж поврежденных пролетных строений правой части, а также надвижку и установку в проектное положение новых четырех пролетов. Движение автомобилей и автобусов при этом осуществлялось по левой части сооружения. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что четыре пролётные конструкции левой стороны моста также получили повреждения и должны быть заменены. Кроме того, в течение 6-7 месяцев планируется восстановление второго пути на железнодорожной части Крымского моста.