МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин во время визита на Крымский мост поручил привести левую сторону автодорожной части объекта в идеальное состояние. На Крымском мосту открыли движение транспорта по отремонтированной части

Теракт на мосту произошел 8 октября.

"Левая, я так понимаю, в рабочем состоянии, но тем не менее она немножко все-таки пострадала, надо довести ее до идеального состояния. Да?" — спросил президент у вице-премьера страны Марата Хуснуллина.

Замглавы правительства, в свою очередь, добавил, что металлоконструкции весом 1214 тонн для ремонта Крымского моста произвели и привезли за две недели. Металл доставили с заводов в Тюмени, Кургане и Воронеже. Над восстановлением моста, отметил Хуснуллин, работали 500 человек в круглосуточном режиме, а также три плавкрана, четыре баржи, порядка 21 единицы техники.

Добавляется, что Путин и вице-премьер лично проехали по мосту.

Как сообщал официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков, президент в ходе обращения к рабочим, ремонтировавшим объект, "акцентировал важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России".