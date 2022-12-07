МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 декабря, сообщает Росавиация. Туроператоры назвали регионы России, где есть прямые рейсы в Таиланд

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 декабря 2022 года", — говорится в сообщении.

Это касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.