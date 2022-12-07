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Ограничение полетов в 11 аэропортов продлили до 15 декабря
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Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 декабря, сообщает Росавиация. "Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и... ПРАЙМ, 07.12.2022
транспорт, бизнес, новости, росавиация, аэропорты, самолеты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 декабря, сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 декабря 2022 года", — говорится в сообщении.
Это касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.