МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Перевозки груженых и порожних контейнеров на сети РЖД в январе-ноябре 2022 года выросли на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 5,9 миллиона TEU, сообщила компания. РЖД ввели скидки в купе поездов дальнего следования в канун Нового года

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, превысило 4,2 миллиона TEU (рост на 3,2%).

Рост показали: химикаты и сода – 705 тысяч TEU (+2,8%), бумага – 343,3 тысячи TEU (+5,6%), остальные продовольственные товары – 232,7 тысячи TEU (+29,6%), остальные и сборные грузы – 170,1 тысячи TEU (+6,2%), строительные грузы – 166,2 тысячи TEU (+20,2%), химические и минеральные удобрения – 121,8 тысячи TEU (рост – в 2,5 раза),нефть и нефтепродукты – 73 тысячи TEU (+11,7%), зерно – 37,8 тысячи TEU (+64,4%), рыба – 34,6 тысячи TEU (+33,3%), мясо и масло животное – 25,4 тысячи TEU (+11,1%), картофель, овощи, фрукты – 11,8 тысячи TEU (+14,6%), продукты перемола – 10,5 тысячи TEU (+10,2%).

Снижение отмечено у лесных грузов – 538,2 тысячи TEU (-1,7%), промышленных товаров – 390,9 тысячи TEU (-15,1%), метизов – 348,9 тысячи TEU (-10,9%), машины, станков, двигателей – 321,3 тысячи TEU (-6,5%), черных металлов – 216,1 тысячи TEU (-4,4%), автомобилей и комплектующих – 197,5 тысячи TEU (-20,9%), цветных металлов – 120,5 тысячи TEU. (-14,2%), цветной руды и серного сырья – 33 тысячи TEU (-9,4%).

В январе-ноябре 2022 года во внутреннем сообщении на сети РЖД отправлено 2 миллиона 327 тысяч TEU (+3,4%).