МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Грузовые автомобили, чья грузоподъемность составляет более 1,5 тонн, в том числе "Газель", с 00:00 11 декабря временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России. В Крыму начали принимать заявки от отельеров на государственную поддержку

"С 00:00 11 декабря 2022 года (в ночь с субботы на воскресенье) водителям грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 тонн (в том числе автомобилям типа "Газель", движущимся как с грузом, так и порожними) при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Указанные автотранспортные средства временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту", — сообщили в Минтрансе РФ.

О снятии временных ограничений будет объявлено дополнительно.

"Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме", — добавили в министерстве.