МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. По меньшей мере 30 рейсов задержаны и семь отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу вечером на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". Проезд по Крымскому мосту закроют для некоторых грузовиков

По информации на 22.53 мск субботы, во "Внуково" 15 рейсов задержаны, семь отменены; в "Домодедово" семь рейсов задержаны. В "Шереметьево" восемь рейсов задержаны.