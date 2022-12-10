По меньшей мере семь рейсов отменены в аэропортах Москвы на фоне непогоды
По меньшей мере 30 рейсов задержаны и семь отменены в аэропортах Москвы на фоне непогоды
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МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. По меньшей мере 30 рейсов задержаны и семь отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу вечером на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 22.53 мск субботы, во "Внуково" 15 рейсов задержаны, семь отменены; в "Домодедово" семь рейсов задержаны. В "Шереметьево" восемь рейсов задержаны.