МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. РЖД ставят себе цель довести надежность доставки грузов до 100%, сообщил на брифинге замгендиректора компании — начальник Центральной дирекции управления движением Михаил Глазков. В РЖД рассказали об использовании российской продукции

Надежность доставки – это доля груженых отправок, прибывших в установленный срок и в полном объеме.

"Сто процентов. Только 100%. Цель должна быть амбициозна и достижима. Мы стремимся к 100%", — сказал Глазков.

По его словам, в 2021 году надежность доставки составляла чуть выше 97%, в текущем году — 96,8%.

"Основные потери мы получили именно в период турбулентности, когда из-за резкого изменения ситуации груз в течение месяца стоял на путях. Надежность доставки груза в марте была порядка 88%. С этого момента начали подниматься, и на сегодняшний день надежность доставки 98,6%, если брать ноябрь", — привел данные замглавы РЖД.