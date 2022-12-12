МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Законодательство РФ об обязательном страховании ответственности владельцев опасного объекта (ОСОПО) и перевозчиков перед пассажирами на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей не будет применяться до 1 января 2024 года. Российские страховщики назвали ущерб от пожара в "Мега Химки" рекордным

Такая поправка была поддержана комитетом Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям при подготовке ко второму чтению законопроекта о продлении на 2023 год антисанкционного регулирования в ряде сфер. На рассмотрение Госдумы его планируется вынести 13 декабря.

Согласно поправке, на территориях этих четырех новых регионов России до конца 2023 года "не применяется" законодательство РФ об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

Однако перевозчики, зарегистрированные в качестве юрлица или индивидуального предпринимателя на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, которые осуществляют перевозки пассажиров за пределами этих регионов, должны будут страховать риск своей ответственности в соответствии с законом РФ об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика.