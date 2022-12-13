МАХАЧКАЛА, 13 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings с 10 января 2023 года запускает рейсы из Махачкалы в Самару, сообщает пресс-служба дагестанского аэропорта. В калининградском аэропорту "Храброво" задержали более 20 рейсов

"С 10 января 2023 года авиакомпания Red Wings начинает выполнять рейсы из Махачкалы в Самару. Рейсы будут выполняться по вторникам на современных комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел", — говорится в сообщении.

Длительность полета составит 2 часа 10 минут.

Направление Махачкала — Самара субсидируется из федерального и региональных бюджетов, это позволяет установить привлекательные цены на билеты, добавили в пресс-службе.