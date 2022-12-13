ВЛАДИМИР, 13 дек — ПРАЙМ. Строительство участка М-12 Казань-Екатеринбург начнется с 2023 года, сейчас уже идет подготовка территорий, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Путин запустил движение по новым участкам трассы М-12

"Мы участок Казань-Екатеринбург уже проектируем, мы подготавливаем территорию. У нас буквально уже в конце этого года массово выйдут строители на основной ход. Сейчас пока идет подготовка документации, вынос сетей. Мы со следующего года (строительство) очень активно развернем", — заявил он журналистам.

Хуснуллин также рассказал, что планируется планируется построить и отремонтировать не менее 600 километров дорог на новых территориях в 2023 году.

По итогам этого года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях отремонтировано и построено 570 километров, отремонтировано 16 мостов — выше намеченных планов.

"На следующий год мы планируем не менее 600 километров и порядка 20-25 искусственных сооружений (мостов)", — сказал вице-премьер.

Руководителям новых регионов поставлена задача разработать пятилетний план строительства и восстановления дорог.